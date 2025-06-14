أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إنه يتابع بشكل مباشر التطورات بين إسرائيل وإيران، مشدداً على أن بلاده ستدافع عن موظفيها في الشرق الأوسط وجاهزة بوضعية انتشار قوية.وقال هيغسيث لقناة «فوكس نيوز»: إن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن موظفيها المنتشرين في الشرق الأوسط، في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، موضحاً أن جاهزيتنا العسكرية في المنطقة في أعلى مستوياتها.وأعرب وزير دفاع الأمريكي عن أمله أن تختار إيران التفاوض، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواصل توضيح أن إيران يجب ألا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولن تحصل عليها.وتعتزم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» نقل مدمرتين إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، مع استمرار الضربات الإيرانية على إسرائيل بعد استهدافها مواقع عسكرية ونووية في أنحاء إيران.ونقلت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، عن مسؤولين بوزارة الدفاع (البنتاغون) طلبا عدم كشف هويتيهما، قولهما إن السفينتين القادرتين على التصدي لهجمات القذائف الباليستية والموجهة، كانتا بالفعل في المنطقة وتقومان بتغيير مسارهما.وتزامن التحرك الأمريكي مع تهديدات أطلقها مسؤولون إيرانيون بتوسيع نطاق الأهداف لتشمل القواعد الأمريكية بالمنطقة.من جهة أخرى، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس اليوم من احتمالات زيادة التصعيد بالشرق الأوسط، مؤكدة إنها مرتفعة بشكل خطير.وكتبت كالاس، عقب حديث هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم على حسابها في «إكس»: لطالما كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً: يجب ألا يُسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي، مضيفة: «الدبلوماسية وحدها كفيلة بإيجاد حل دائم، والاتحاد الأوروبي مستعد لدعم ذلك».وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد دان بشدة تصرفات إسرائيل في انتهاك سيادة بلاده وسلامة أراضيها ومهاجمة المنشآت النووية والمناطق السكنية، ودعا إلى رد عالمي حاسم وإدانة دولية للهجوم الإسرائيلي على بلاده.