أعلن الجيش الإيراني، اليوم (السبت)، إسقاط مقاتلة إسرائيلية ثانية من طراز F-35 في أجواء غرب البلاد، مؤكداً أن الطيار قفز بمظلته ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة.وأفادت شعبة العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش استهدفت طائرة حربية أخرى من طراز F35 تابعة لإسرائيل بنجاح في أجواء غرب البلاد، ودمرتها. وحسب البيان، فإن الطيار استخدم نظام القذف (الإيجيكت)، ومصيره لا يزال مجهولا ويجري حالياً التحقيق في الأمر.وكانت وكالة «تسنيم» للأنباء أعلنت، أمس الجمعة، أن إيران أسرت طيار مقاتلة إسرائيلية أسقطتها الدفاعات الجوية.من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: أكاذيب جديدة من إنتاج الجيش الإيراني وأبواقه الإعلامية بخصوص إسقاط طائرات حربية في الأجواء الإيرانية..ونفى مسؤول إسرائيلي أن تكون إيران أسقطت طائرتين حربيتين إسرائيليتين، واصفاً الأمر بأنه «خبر كاذب». وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية، طالباً عدم كشف اسمه: التقارير السارية حول إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين أخبار كاذبة.وذكرت الوكالة أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين، مشيرة إلى أن الطيار الأسير امرأة.ولفت المصدر إلى أن العملية تمثل نجاحاً لقدرات الدفاع الجوي الإيراني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وتؤكد جهوزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد يستهدف البلاد.