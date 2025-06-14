وسط تحذيرات أقليمية من تداعيات الحرب على المنطقة والأمن والسلم الدوليين، أعاد الهجوم العسكري الإسرائيلي على مواقع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني مضيق هرمز إلى واجهة المشهد العالمي.ونقلت وكالة إيران للأنباء، عن عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، أن طهران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي، فيما توعدت وزارة الدفاع الإيرانية بـ«عقاب قاسٍ ورادع» رداً على الضربات.وأكدت الوزارة أن إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً، ووفقاً لوكالة «مهر» الإيرانية، فإن التهديدات رفعت سقف المخاوف بشأن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط العالمية وأكثر من 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.ويربط ممر هرمز المائي الخليج العربي بالمحيط الهندي، وتحده إيران من الشمال والإمارات وسلطنة عمان من الجنوب، ويقارب طوله 100 ميل (161 كيلومتراً) وعرضه 21 ميلاً في أضيق نقطة، مع ممرات شحن في كل اتجاه بعرض ميلين فقط، أما عمقه الضحل فيجعل السفن عرضة للألغام، ويترك قربه من اليابسة (إيران على وجه الخصوص) السفن سهلة الاستهداف بهجمات من الصواريخ التي تطلق من على الساحل أو الاعتراض بزوارق الدورية والمروحيات.وشهدت الساعات الماضية تبادلاً للهجمات بين إيران وإسرائيل مما رفع من نسبة المخاوف بإشعال مواجهات أوسع في الشرق الأوسط، مع خطر انخراط الولايات المتحدة في الصراع.وكتبت كبيرة محللي الجغرافيا الاقتصادية في «بلومبرغ إيكونوميكس» جنيفر ويلش أمس أن المخاطر مرتفعة من تصاعد الأمور إلى صراع إقليمي واسع النطاق، موضحة أن الولايات المتحدة حذّرت إيران من استهداف مصالحها، لكن طهران هددت بضرب قواعد ومعدات عسكرية أمريكية في حال تعرضها لهجوم.وأشارت إلى أن ذلك يزيد من احتمال انخراط الولايات المتحدة، مما يوسع رقعة النزاع ويقلل من فرص التهدئة السريعة لتفادي حرب إقليمية شاملة.