أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 9 علماء نوويين في الهجوم على إيران، أمس (الجمعة).وقال في بيان، اليوم (السبت): إن جميع العلماء والخبراء الذين تمّت تصفيتهم كانوا يشكلون مراكز معرفة رئيسية في مشروع إيران النووي، وامتلكوا خبرة تراكمية لعشرات السنين في مجالات تطوير السلاح النووي.وأضاف أن من بين كبار العلماء الذين تمت تصفيتهم في مشروع البرنامج النووي الإيراني: فريدون عباسي خبير في الهندسة النووية، محمد مهدي طهرانتشي خبير في الفيزياء، أكبر مطلي زاده خبير في هندسة الكيمياء، سعيد برجي خبير في هندسة المواد، أمير حسن فكيهي خبير في الفيزياء، عبدالحميد مينوشهر خبير في فيزياء المفاعلات، منصور عسكري خبير في الفيزياء، وأحمد رضا ذو الفقاري دارياني خبير في الهندسة النووية.وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، السبت، أن 3 علماء نوويين إيرانيين قٌتلوا في هجمات إسرائيلية وهم: علي بقائي كريمي ومنصور عسكري وسعيد برجي.وأسفرت الضربات الإسرائيلية الأولى، الجمعة، عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين كبار، بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإسلامي حسين سلامي، وقائد القوة الجوفضائية للحرس أمير علي حاجي زاده، إلى جانب 9 من علماء البرنامج النووي الإيراني.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، مقتل ضابطين كبيرين في الجيش، هما اللواء غلام رضا محرابي واللواء مهدي رباني.وفي ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ألغت العديد من شركات الطيران أو حولت عشرات الرحلات الجوية، وارتفعت أسعار النفط.