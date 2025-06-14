وصفت وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بأنها أصبحت «غير ذات معنى» بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في إيران، وأعلنت أن القرار بشأن هذه المحادثات «لم يتضح بعد»، فيما يجري وزير الخارجية العماني، الذي تتوسط بلاده في المفاوضات، اتصالات مع عدد من نظرائه لاحتواء التوتر والتصعيد العسكري في المنطقة.ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي قوله اليوم (السبت): «تصرفت الولايات المتحدة بطريقة تجعل الحوار بلا معنى، لا يمكنك ادعاء التفاوض وفي الوقت نفسه تسمح لإسرائيل باستهداف الأراضي الإيرانية".وأضاف أن إسرائيل نجحت في التأثير على العملية الدبلوماسية، وأن هجومها ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن.واتهمت إيران الولايات المتحدة في وقت سابق بالتواطؤ في الهجمات الإسرائيلية، لكن واشنطن نفت هذا الادعاء وأبلغت طهران في مجلس الأمن الدولي بأنه «من الحكمة التفاوض» بشأن برنامجها النووي.وكان من المقرر عقد الجولة السادسة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية غدا (الأحد) في مسقط، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستُعقد بعد الهجوم الإسرائيلي والرد الإيراني.من جانبه، أجرى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اتصالات مع عدد من نظرائه في إطار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر والتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.وحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن البوسعيدي أجرى اليوم اتصالات بعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة، أكد خلالها أهمية وقف العدوان وردع المعتدي باستخدام الوسائل السلمية المستندة إلى القانون الدولي والعدالة لحقن الدماء ووقف التدمير وعدم سقوط المزيد من الضحايا، حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها وحماية للمصالح العليا لشعوبها.وحذر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، أمس (الجمعة)، من عواقب ونتائج النهج العدواني، داعياً مختلف الدول إلى اتخاذ موقف واضح في إدانة إسرائيل والضغط عليها لوقف جرائمها في المنطقة.وشنّت إيران، مساء الجمعة، هجوماً على أهداف إسرائيلية، رداً على هجوم إسرائيلي سابق في اليوم نفسه.وزعم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بلاده تحركت دفاعاً عن النفس، متهماً إيران بـ«التحضير للحرب». فيما اتهم المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إسرائيل بأنها تسعى لقتل العملية الدبلوماسية وتخريب المفاوضات ودفع المنطقة نحو صراع أوسع.وفي تطور لافت، أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مجلس الأمن أن منشأة التخصيب التجريبية فوق الأرض في «نطنز» دُمّرت بالكامل، لافتاً إلى أن إيران أفادت بتعرض منشآتها النووية في فوردو وأصفهان لهجمات.