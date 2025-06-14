لليوم الثاني على التوالي، تصاعدت الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران بقصف إسرائيلي للعمق الإيراني ورد من طهران بموجات من الصواريخ على مدن إسرائيلية. وأعلنت مصادر إسرائيلية مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين في هجمات صاروخية إيرانية على وسط إسرائيل.وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض عدداً من المسيرات التي أطلقت باتجاه إسرائيل، مؤكداً إصابة عدة مبانٍ ومركبات نتيجة التصدي للصواريخ الإيرانية. فيما أعلنت طهران أنها أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه مناطق إسرائيلية من بينها تل أبيب.ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مسؤول إيراني قوله إن طهران ستكثّف هجماتها على إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها.وأضاف المسؤول: «تحتفظ إيران بالحق - بموجب القانون الدولي - في الردّ بحزم على الهجمات الإسرائيلية».وأطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل بعد أن قصفت تل أبيب موقع نطنز النووي الإيراني الضخم وقتلت عدداً من كبار قادتها العسكريين.وقال مسؤولون إسرائيليون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتضح مدى الضرر في نطنز.من جانبه، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (السبت)، بأن «طهران ستحترق» إن أطلقت إيران صواريخ جديدة على بلاده. وحذر بأنه «إذا واصل المرشد الإيراني علي خامنئي إطلاق صواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فإن طهران ستحترق». وأكد أن قوات بلاده ستستمر في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع استراتيجية وفقاً لخطط معدة مسبقاً. واعتبر أن النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربات على عشرات منصات إطلاق الصواريخ في إيران، بعدما أكد استهداف منظومات الدفاع الجوي في منطقة طهران بسلسلة من الضربات خلال الليل. وقال في بيان إن قواته الجوية تواصل ضرب عشرات منصات إطلاق الصواريخ أرض أرض في إيران.وأضاف أن قواته الجوية ضربت ليلاً عشرات الأهداف، من بينها بنية تحتية لصواريخ أرض-جو، كجزء من الجهود الرامية إلى إلحاق الضرر بقدرات الدفاع الجوي للنظام الإيراني في منطقة طهران.