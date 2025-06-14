ردت إيران على الهجوم الإسرائيلي مستهدفة بنكاً من الأهداف عبر القصف الصاروخي ليل الجمعة وفجر اليوم (السبت). وجاء القصف الصاروخي الإيراني رداً على الغارات التي شنتها إسرائيل، واستهدفت قادة عسكريين ومنشآت نووية ضمن سلسلة كبيرة من الأهداف.وأقرت إسرائيل بأن الصواريخ الإيرانية طالت وزارة الدفاع، وزارة الاقتصاد، قاعدة تل نوف الجوية، مركز تل أبيب المالي، عدة مناطق في حيفا، منصة الغاز قبالة سواحل غزة.وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الضربات الإيرانية استهدفت عدة أماكن لم تعترف بها تل أبيب حتى اللحظة وهي: القاعدة الجوية نفاتيم في الجنوب، وبطارية القبة الحديدية في وسط إسرائيل، ومبنى للاستخبارات في منطقة تل أبيب، ومقر الاستخبارات في شمال إسرائيل، إضافة إلى منازل بعض القادة الإسرائيليين.وتبادلت إيران وإسرائيل شن الغارات الجوية في وقت مبكر اليوم (السبت)، بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران.وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية تواصل مهاجمة أهداف في الأراضي الإيرانية، فيما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بإطلاق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.وشنت طهران 5 موجات من الضربات الجوية ضد إسرائيل منذ ليل الجمعة إلى صباح السبت، ما تسبب في سقوط 3 قتلى وأكثر من 90 مصاباً.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم (السبت)، أن القواعد التي استُهدفت بداخل إسرائيل كانت منصات للهجوم على بلاده، مؤكداً أن الهدف الرئيسي كان استهداف 3 قواعد جوية في إسرائيل. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن القوات الإيرانية أسقطت مسيرات إسرائيلية كانت في مهمة تجسس في شمال غرب البلاد.وقال تلفزيون إيران إن القوات تمكنت من إسقاط مسيرات إسرائيلية انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية، مضيفاً أن المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهمات تجسس واستطلاع. وأكدت وسائل إعلام إيرانية استهداف حظيرة طائرات تضم مقاتلات بغارات إسرائيلية على مطار مهر آباد.وتوعد الجيش الإيراني بإطلاق نحو 2000 صاروخ تجاه إسرائيل في الهجمات القادمة، وأكد أن الهجمات الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعف حجم سابقاتها. وذكر الحرس الثوري أن العملية ضد إسرائيل ستستمر ما دام ذلك ضرورياً.بالمقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار أطلقت في عدة مناطق في البلاد في أعقاب رصد مسيرات من إيران. وأعلن أنه اعترض عدداً من المسيرات التي أطلقت باتجاه إسرائيل.وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن «النظام الإيراني سيدفع ثمناً باهظاً لإطلاقه صواريخ تجاهنا». وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي: «نفذنا غارات دقيقة في طهران ذات أهمية عملياتية.. هاجمنا مئات الأهداف بإيران بينها مواقع للدفاع الجوي»، مضيفاً أن الطائرات حلقت فوق سماء طهران ونفذت غارات دقيقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية استهدفت منظومات دفاع جوية إيرانية في سلسلة ضربات ليلية على منطقة طهران.سياسياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إسرائيل وإيران إلى خفض التصعيد بشكل عاجل.وكتب على موقع «إكس»: «القصف الإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية، والهجمات الصاروخية الإيرانية في تل أبيب.. كفى تصعيدا». وتابع: «حان وقت التوقف. يجب أن يسود السلام والدبلوماسية».