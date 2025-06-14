كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم (السبت) مقتل نائبين لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في الهجوم الإسرائيلي، وهما اللواء غلام رضا محرابي مساعد رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون الاستخبارات الإيرانية، واللواء مهدي رباني مساعد رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية لشؤون العمليات، لينضما إلى قائمة من القادة العسكريين الذين قتلوا أمس (الجمعة).وأدت الهجمات الإسرائيلية على إيران إلى مقتل ما لا يقل عن 78، بينهم مسؤولون عسكريون كبار، فيما تعد أكبر هجمات إسرائيلية على الإطلاق على إيران.وكان مسؤولان حكوميان إيرانيان رفيعا المستوى أعلنا مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني.وحل الجنرال قاآني محل اللواء قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية عام 2020، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».وتحدثت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر 13 يونيو 2025. وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن «خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهماتهم فوراً».وقال مصدران إقليميان إن 20 على الأقل من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوفضائية، قتلوا في الضربات الإسرائيلية على إيران.من جهته، تحدث المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن تعرض موقع فوردو النووي لأضرار محدودة عقب هجمات إسرائيل.ولفت إلى أن «هناك أضراراً محدودة في بعض المناطق في موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم. نقلنا بالفعل جزءاً كبيراً من المعدات والمواد، ولم تقع أضرار جسيمة، ولا توجد مخاوف إزاء التلوث». وأكد أنه لا يوجد قلق من تلوث نووي في محطة فوردو النووية.وكان كمالوندي أكد وقوع تلوث داخل منشأة نطنز النووية، وأوضح أنه تم رصد التلوث، كيميائياً كان أو إشعاعياً، داخل الموقع فقط، ولا توجد مؤشرات على تلوث خارجي. وأضاف: «لا داعي للقلق بشأن المناطق المحيطة، لكننا بحاجة إلى تنفيذ بعض عمليات التنظيف داخل المنشأة».وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في نطنز خلال الهجوم على إيران، وأضاف أن مجمعاً تحت الأرض متعدد الطوابق في المنشأة النووية في نطنز قد تعرض لأضرار. ووفقاً لهذا البيان، فإن الموقع المستهدف في نطنز كان يعمل منذ سنوات في إطار جهود إيران لامتلاك سلاح نووي.