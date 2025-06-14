رجح مسؤول أمريكي أن تستغرق المواجهة بين إسرائيل وإيران أسبوعاً كاملاً. وأفاد بأن واشنطن تركّز على حماية قواتها في الشرق الأوسط، لأن التهديدات قائمة بوتيرة مستمرة.فيما حذر السيناتور الديمقراطي جاك ريد في تصريح نقلته شبكة «سي إن إن» من أن منطقة الشرق الأوسط باتت «أمام احتمال نشوب صراع إقليمي قد يتحول لحرب يكون إنهاؤها صعباً».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبر أمس (الجمعة)، لشبكة «إيه بي سي»، أن إدارته منحت الإيرانيين فرصة ولم يستغلوها، وتلقوا ضربة قاسية جداً، مؤكداً أن هناك مزيداً في المستقبل.وكتب على منصة تروث سوشيال: «وقع بالفعل موت ودمار واسع، لكن لا يزال الوقت متاحاً لوقف هذه المذبحة بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل، وستكون أكثر وحشية».ونقلت «سي إن إن» عن مصدر إسرائيلي قوله، الجمعة، إن «هذا ليس هجوماً يدوم يوماً واحداً فقط، ونخطط لشن جولات متعددة من الهجمات على إيران». وأضاف المصدر أن الحكومة الإسرائيلية رأت فرصة سانحة لتنفيذ هذا الهجوم عسكرياً ودبلوماسياً. ونقلت القناة الـ13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: «إن تل أبيب تستعد لعدة أيام من القتال».وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، قال في كلمة له، الجمعة، إن تل أبيب وجّهت ضربة قاسية لإيران، وقتلت عدداً كبيراً من أعضاء هيئة الأركان والعلماء النوويين، إضافة إلى تدمير مفاعل نطنز وأهداف أخرى. وأضاف أنه لا يعرف تماماً متى ستنتهي العملية العسكرية في إيران.وشنت إسرائيل في وقت مبكر من صباح الجمعة هجمات على إيران، وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، في بداية عملية لمنع طهران من صُنع سلاح نووي، ثم ردت إيران بسلسلة هجمات صاروخية أوقعت قتيلين وعشرات الجرحى ودماراً غير مسبوق في تل أبيب.