تصاعد دخان كثيف من مطار مهرآباد في العاصمة الإيرانية، فجر اليوم (السبت)، وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن حريقا اندلع في المطار بعد سقوط صاروخين، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة تسنيم للأنباء، تصاعد الدخان في الهواء في منطقة قالت إنها مطار مهرآباد.

وذكرت قناة برس تي في أيضا أن حريقا اندلع في المطار، فيما لم يعرف سبب اندلاع الحريق.

وتناقلت تقارير إيرانية، نشاطا للدفاع الجوي في منطقة نارمك شمال شرق العاصمة الإيرانية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بسماع انفجارات عدة في أجزاء من العاصمة الإيرانية طهران.

وأظهرت اللقطات عمودين من الدخان يتصاعدان فوق المدينة. ولم يعرف بعد سبب الانفجارات.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه ضرب قاعدتين جويتين إيرانيتين - تستخدمان في عمليات الصواريخ والطائرات بدون طيار - يوم الجمعة.

وأشار إلى أنه ضرب قاعدة همدان الجوية في غرب إيران و«فكك» قاعدة تبريز الجوية الإيرانية، وهي موقع لإطلاق الصواريخ أرض-أرض، في شمال غرب البلاد.

وبحسب البيان، فإن القوات الإسرائيلية «ضربت وفككت» أيضا العشرات من الطائرات دون طيار وقاذفات الصواريخ أرض-أرض الإيرانية في الهجوم.