فرضت السلطات الإيرانية حظراً على تطبيق المراسلة الفورية «واتساب»، إلى جانب قيود واسعة على خدمات الإنترنت في أنحاء البلاد، عقب الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية فجر الجمعة، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق بين إيران وإسرائيل.

وأفادت تقارير إعلامية ومستخدمون على منصة «إكس» بأن خدمات الإنترنت في إيران شهدت اضطرابات شديدة، خاصة في طهران ومدن أخرى، مما أعاق التواصل ونقل المعلومات في ظل حالة من التوتر الشديد.

ووفقاً لوزارة الاتصالات الإيرانية، فإن القيود المفروضة على الإنترنت ستظل سارية «حتى عودة الوضع إلى طبيعته»، دون تحديد جدول زمني واضح، وذلك بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل عملية «الأسد الصاعد»، التي شملت هجمات جوية على منشأة نطنز النووية، وقواعد عسكرية في طهران، أصفهان، وكرمنشاه، أسفرت عن مقتل قادة بارزين في الحرس الثوري الإيراني، بينهم اللواء حسين سلامي واللواء محمد باقري، إلى جانب عدد من العلماء النوويين.

وقالت وكالة فارس الإيرانية إن الحصيلة الأولية للضحايا في الهجوم الإسرائيلي على إيران بلغ 78 قتيلا و329 جريحاً كحصيلة أولية، في حين ردت إيران بإطلاق أكثر من 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، فيما توعد المرشد الأعلى علي خامنئي بـ«عقاب شديد» لإسرائيل.

وتُعد إيران واحدة من الدول التي تمتلك أنظمة رقابة صارمة على الإنترنت، حيث سبق أن فرضت حظراً على تطبيقات مثل «تليغرام» و «إنستغرام» خلال الاحتجاجات الشعبية في عامي 2019 و2022، وفي نوفمبر 2019، نفذت السلطات انقطاعاً شبه كامل للإنترنت لمدة أسبوع لقمع الاحتجاجات ضد زيادة أسعار الوقود، مما أثار انتقادات دولية واسعة.

وبحسب تقرير لـ BBC، كشفت رسالة مسربة آنذاك عن خطط الحكومة لتطبيق نظام «القائمة البيضاء»، الذي يقتصر على السماح بالوصول إلى مواقع وخدمات محددة مسبقاً، مما يعزز السيطرة على تدفق المعلومات.

في سياق الضربات الإسرائيلية الأخيرة، يُعتقد أن الحظر على واتساب والقيود على الإنترنت تهدف إلى الحد من انتشار الأخبار والصور المتعلقة بالهجمات، خاصة بعد تقارير عن أضرار في مبانٍ سكنية بطهران وتداول مقاطع فيديو تُظهر انفجارات في نطنز.