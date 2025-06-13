نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مصدر إيراني، اليوم (الجمعة)، تأكيده مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني. وجاء الكشف عن مقتل قاآني ليضاف إلى أسماء أبرز القادة الذين قتلوا ضمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران.ونفذت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، وقادة إيرانيين آخرين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذان لقيا حتفهما خلال الضربات.وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة موجات من الهجمات الإيرانية، رداً على الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية ونووية في إيران.وقال نتنياهو في كلمة مصورة «نتوقع أن نتعرض لعدة موجات من الهجمات الإيرانية».وأضاف أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بخططها لمهاجمة إيران قبل تنفيذها.وقال: «أترك الموقف الأمريكي للأمريكيين. لقد أبلغناهم بشكل مسبق. كانوا على علم بالهجوم. ماذا سيفعلون الآن؟ أترك ذلك للرئيس دونالد ترمب. فهو يتخذ قراراته باستقلالية». وأضاف: «لن أتحدث نيابة عن ترمب. إنه يفعل ذلك بكل إقناع وحزم. قال إن إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية، ولا يمكنها امتلاك قدرات لتخصيب اليورانيوم».في غضون ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، الجمعة، عقب الضربات الإسرائيلية الواسعة على الأراضي الإيرانية، بحسب ما أعلنت بعثة غويانا التي ترأس المجلس خلال شهر يونيو. وقال مصدر دبلوماسي إن الاجتماع جاء بطلب من إيران وقدمته روسيا ودعمته الصين.وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل ضربة عسكرية «استباقية» استهدفت مواقع داخل إيران، وأسفرت، بحسب مصادر مطلعة، عن مقتل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة العسكريين، بينهم رئيس القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني.وأعلن العراق تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، متهماً إياها باستخدام الأجواء العراقية لتنفيذ الهجوم، ومعتبراً ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».ودانت وزارة الخارجية العراقية، في بيان رسمي، قيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع إسرائيل ومنع تكرار هذه الانتهاكات.