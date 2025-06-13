توعد القائد الإيراني الجديد لقوات الحرس الثوري اللواء محمد باكبور بالانتقام لدماء الضحايا، وفتح أبواب الجحيم على الإسرائيليين.وقدم باكبور في رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي التعازي في مقتل جمع من القادة وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من العلماء النوويين، والنساء والأطفال الأبرياء في الهجوم الإرهابي الذي شنّه الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة. وتوعد باكبور بالانتقام لدماء الضحايا، والدفاع عن الثورة الإسلامية، وشعب إيران.وشدد على أن الجريمة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي بالاعتداء على الأمن القومي والوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تبقى دون رد. وقال إن القوات الإيرانية ستقود الكيان الصهيوني نحو مصير مؤلم ومرير، مع تبعات هائلة ومدمّرة.وعيَّن خامنئي اللواء محمد باكبور بعد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في الضربة الإسرائيلية.وُلد اللواء باكبور عام 1961 في مدينة أراك، ويُعد من أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني، وعُرف بدوره العسكري خلال الحرب العراقية الإيرانية. تولى باكبور منصب قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني من عام 2009 حتى 2023، وشارك في عمليات مرتبطة بتدخل إيران في سورية والعراق. وفي عام 2023، كُلف باكبور بقيادة وحدة متقدمة تُعرف بالقيادة العامة للعمليات الخاصة، وهي وحدة تركز على العمليات غير التقليدية والردع الإقليمي.