أفصحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن مقتل قيادي في تنظيم داعش الإرهابي خلال غارة جوية نفذتها شمال غربي سورية. وقالت القيادة في بيان إن قواتها نفذت غارة في العاشر من يونيو الجاري على شمال غربي سورية، استهدفت رحيم بويف، وهو مسؤول في «داعش». وأضافت أن بويف كان متورطاً في التخطيط لعمليات خارجية تهدد مواطنين أمريكيين وشركاء واشنطن والمدنيين.ولفتت «سنتكوم» إلى أن العملية تعد جزءاً من التزام القيادة المركزية الأمريكية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، لتعطيل وإحباط جهود الإرهابيين في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وحلفائها.ولم تذكر القيادة المركزية تفاصيل إضافية عن العملية، فيما لم يصدر تعليق من الحكومة السورية على الحادثة.يذكر أنه في 26 مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على خلايا لتنظيم داعش في ريف دمشق، وضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة.ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية عامة.وبسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد في 8 ديسمبر 2024، منهيةً بذلك أكثر من 60 عاماً من حكم حزب البعث.