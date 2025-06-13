أعلنت وكالات أنباء إيرانية هجومين إسرائيليين على قاعدة نوجة الجوية وقاعدة سوباشي في همدان غرب إيران.

ونقلت وكالة تسنيم أن إسرائيل شنّت هجوماً صاروخياً على بعض أجزاء قاعدة نوجه في محافظة همدان صباح اليوم، وألحقت الهجمات أضراراً بالقاعدة، وجميع طائراتها المقاتلة في حالة تأهب قصوى حالياً.

كما هاجمت إسرائيل قاعدة سوباشي الدفاعية في محافظة همدان، ولكن لم تُسجّل أي إصابات أو وفيات في هذه المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم (الجمعة) بسماع دوي انفجارات هائلة بالقرب من مدينة همدان شمال غرب إيران.

وتحدثت تقاير عن انفجار قوي في محيط قاعدة «نوجه» الجوية بالقرب من همدان.

يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم إسرائيلي واسع استهدف مواقع نووية وعسكرية في إيران شملت منشأة نطنز والعاصمة طهران وأدت الى مقتل قادة عسكريين بارزين، وعلماء نوويين، بينما توعد المرشد الإيراني الدولة العبرية «بمصير مرير ومؤلم».

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في «خطاب للأمة» اليوم (الجمعة) إن «رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء».