أدانت مصر الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على إيران فجر اليوم (الجمعة)، مؤكدة متابعتها بقلق بالغ التطورات الحالية المتسارعة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران تمثل تصعيدا إقليميا سافرا بالغ الخطورة، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأعربت مصر عن استنكارها لهذا العمل، غير المبرر و«الذي سيؤدي الى مزيد من إشعال فتيل الأزمة، ويقود إلى صراع أوسع في الإقليم، وتنتج عنه تداعيات غير مسبوقة على أمن واستقرار المنطقة».

وشددت الخارجية المصرية في بيان لها على أن هذا العمل العسكري وما سينتج عنه من تداعيات «يعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ، ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها إلى حالة من الفوضى العارمة»، مجددة تأكيدها على أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات التي تواجهها المنطقة، وإنما عبر الحلول السياسية والسلمية.

وأكدت مصر على أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي دولة في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، وإنما يتحقق ذلك فقط من خلال احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة) استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وأطلقت إسرائيل على العملية العسكرية اسم «قوة الأسد»، ووصفتها بأنها «ضربة استباقية» استجابة لمعلومات استخباراتية عن تقدم إيران في برنامجها النووي، حيث زُعم أن إيران جمعت يورانيوم مخصباً يكفي لصنع 15 سلاحاً نووياً.

وشاركت في الهجوم الإسرائيلي على إيران نحو 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية.