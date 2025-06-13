أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية فجر اليوم (الجمعة)، مؤكدة أن تلك الهجمات تشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي.

ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تدخل حاسم وفوري لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.

وفي وقت سابق أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني عباس عراقجي، عبر خلاله عن إدانة الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، ومؤكداً «رفض استخدام القوة».

وأكد الأمير فيصل لوزير الخارجية الإيراني «رفض استخدام القوة، وضرورة اعتماد الحوار لمعالجة الخلافات، وأن الهجوم الإسرائيلي يعرقل الجهود الرامية لخفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية».

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة) استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدناً أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وأطلقت إسرائيل على العملية العسكرية اسم «قوة الأسد» ووصفتها بأنها «ضربة استباقية» استجابة لمعلومات استخباراتية عن تقدم إيران في برنامجها النووي، حيث زُعم أن إيران جمعت يورانيوم مخصباً يكفي لصنع 15 سلاحاً نووياً.

وشاركت في الهجوم الإسرائيلي على إيران نحو 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية، وقُتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بمن في ذلك اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.

وتوعد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إسرائيل بـ«رد قوي ومؤلم» دون الإعلان عن تفاصيل فورية، في حين أكد الحرس الثوري الإيراني جاهزيته للرد، مع توقعات باستخدام صواريخ باليستية في هجوم منتظر على تل أبيب.