أعلنت سلطات الطيران المدني المصرية، اليوم (الجمعة)، أن مطار القاهرة الدولي تأثر بالهجمات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت إيران فجر اليوم، ما أدى إلى استقبال 9 طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية للتزود بالوقود بعد تغيير مساراتها نتيجة إغلاق مجالات جوية في دول الجوار.

وأفادت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان رسمي اليوم، بأن الطائرات التي هبطت اضطرارياً تلقت الدعم الفني واللوجستي اللازم، ما مكنها من استئناف رحلاتها بأمان في وقت قياسي.

وفي سياق متصل، ألغت مصر للطيران 3 رحلات متجهة إلى بغداد، وعمان، وبيروت، بانتظار استقرار الأوضاع وإعادة فتح المجالات الجوية في هذه الدول.

وكانت السلطات المصرية قد رفعت حالة الاستعداد القصوى في جميع مطاراتها، خاصة مطار القاهرة الدولي، تحسباً لاستقبال طائرات قد تضطر للهبوط الاضطراري بسبب التوترات الإقليمية.

ويواصل مركز العمليات الرئيسي بالمطار متابعة الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع سلطات الطيران في الدول المجاورة، بعد إغلاق بعضها مجالاتها الجوية مؤقتاً.

وأكدت السلطات المصرية أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بانتظام وفق أعلى معايير السلامة الجوية العالمية، مع التأكيد على جاهزية المطارات لتقديم الدعم اللازم للرحلات المتأثرة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب هجوم إسرائيلي واسع النطاق على مواقع نووية وعسكرية وقيادات بارزة في إيران، استهدف العاصمة طهران ومدناً مثل أصفهان وكرمانشاه.

وأطلقت إسرائيل على العملية اسم «قوة الأسد»، ووصفتها بأنها ضربة استباقية استجابة لتقارير استخباراتية تفيد بتقدم إيران في برنامجها النووي، مدعية أن طهران تمتلك يورانيوم مخصباً يكفي لصنع 15 سلاحاً نووياً.

وتسببت هذه الهجمات في اضطرابات جوية إقليمية، حيث اضطرت شركات طيران أجنبية لتغيير مسارات رحلاتها بسبب إغلاق المجالات الجوية في دول المنطقة.

وتشهد العلاقات بين إسرائيل وإيران توتراً متصاعداً منذ عقود، يتمحور حول البرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي.