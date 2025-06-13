أدان البرلمان العربي بشدة العدوان الذي قام به كيان الاحتلال الغاشم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، مؤكداً أنه يشكل خطراً بالغاً وتصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، محذراً من أن الصمت الدولي تجاه ما يقوم به كيان الاحتلال الغاشم من انتهاكات مستمرة يأذن بأن تسود شريعة الغاب على حساب قواعد القانون الدولي.

وحذر البرلمان العربي مجدداً من خطورة إشعال فتيل العنف والفوضى بالمنطقة وتوسيع رقعة الصراع وتفاقم حالة عدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مطالباً بضرورة وقف هذا التصعيد حتى لا تنزلق المنطقة لحافة الهاوية.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة) استهدفت مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وأطلقت إسرائيل على العملية العسكرية اسم «قوة الأسد» ووصفتها بأنها «ضربة استباقية» استجابة لمعلومات استخباراتية عن تقدم إيران في برنامجها النووي، زعمت أن إيران جمعت يورانيوم مخصباً يكفي لصنع 15 سلاحاً نووياً.

وشاركت في الهجوم الإسرائيلي على إيران نحو 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية، وقُتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بما في ذلك اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.

وتوعد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إسرائيل بـ«رد قوي ومؤلم» دون الإعلان عن تفاصيل فورية، في حين أكد الحرس الثوري الإيراني جاهزيته للرد، مع توقعات باستخدام صواريخ باليستية في هجوم منتظر على تل أبيب.