أفاد التلفزيون الإيراني بأن المرشد الإيراني علي خامنئي عيّن اليوم (الجمعة) قادة عسكريين في عدة مواقع، خلفاً للقادة الذين قُتلوا في الضربات الإسرائيلية على طهران، حيث عيَّن المرشد الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية خلفاً للفريق محمد باقري.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأنه عقب مقتل باقري أصدر خامنئي مرسوماً بتعيين موسوي رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

كما أصدر خامنئى قراراً بتعيين اللواء محمد باكبور قائداً عاماً للحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب مقتل الفريق حسين سلامي، ومنحه في الوقت نفسه رتبة «اللواء».

كما قرر تعيين العميد علي شادماني قائداً لمقر «خاتم الأنبياء» المركزي في الجيش الإيراني.

وكان خامنئي عيَّن «بشكل مؤقت» صباح الجمعة حبيب الله سياري قائداً مؤقتاً للأركان العامة للجيش الإيراني واللواء أحمد وحيدي قائداً للحرس الثوري.

وأفاد مصدران بمقتل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين، بمن فيهم رئيس القوة الجوية للحرس الثوري في الهجوم الإسرائيلي.