أكدت إيران مقتل قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري اللواء أمير علي حاجي زاده بهجوم إسرائيلي فجر اليوم (الجمعة) على أحد مراكز الحرس الثوري في طهران.

كما أكد الجيش الإسرائيلي اليوم اغتيال حاجي زاده.

واللواء أمير علي حاجي زاده من مواليد 1961، وبدأ نشاطه في الحرس الثوري عام 1980، وشارك في معظم العمليات الواسعة للقوات المسلحة خلال الحرب العراقية الإيرانية، وشارك كقناص في عمليات عسكرية بارزة مثل «كربلاء 4»، و«كربلاء 5»، و«الفجر 8».

تولى اللواء زاده قيادة القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني على مدى 16 عاماً، منذ 2009 حتى وفاته اليوم.

وبعد انتهاء الحرب، التحق حاجي زاده بقسم الصواريخ في الحرس الثوري، وكان من أبرز تلامذة أب البرنامج الصاروخي الإيراني الذي قتل في انفجار حسن طهراني مقدم. وعمل لسنوات في مواقع استراتيجية مرتبطة بالقدرات الصاروخية، وتسلّم في عام 2006 قيادة الدفاع الجوي للحرس الثوري.

ويُعد حاجي زاده من الشخصيات المحورية في عمليات الحرس الصاروخية، بما في ذلك الهجوم على قاعدة «عين الأسد» مكان استقرار القوات الأمريكية في العراق، الذي جاء رداً على اغتيال قاسم سليماني.

في عام 2024، لعب حاجي زاده دوراً رئيسياً في العمليات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل، ويُعرف كأحد المهندسين الأساسيين للقدرات الصاروخية والمسيّراتية في الحرس الثوري الإيراني.