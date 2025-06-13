حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر من توسّع الحرب بين إيران وإسرائيل، مؤكدا أن العراق وشعبه ليس بحاجة إلى حروب جديدة، داعيا إلى كتم الأصوات الفردية.

وقال الصدر في تغريدة عبر منصة «إكس»، اليوم(الجمعة): «بدأت الحرب ودارت رحاها.. واشتدّ أوارها.. ولا يعلم إلا الله نتائجها.. كما توقعنا... فقد تمادت إسرائيل لنشر إرهابها وسوف لن تكون الجارة إيران المستهدف الوحيد في المنطقة إذا ما استمرت لغة التصعيد». واعتبر أنه من المهم أن يكون العراق بعيدا عن تلك الحرب، فإن العراق وشعبه ليس بحاجة إلى حروب جديدة. ودعا الصدر إلى ما أسماه كتم الأصوات الفردية الوقحة.. والإصغاء إلى صوت الحكمة وصوت العلماء الأعلام.

ونصح الشعب العراقي بعدم الاستماع للتصريحات اللا مسؤولة التي تسعى لنشر الخوف بينكم فذلك ينفع الفاسدين في كسب أصواتكم في انتخاباتهم الهزيلة.

وكشف مصدر مقرب من «هيئة تنسيقية المقاومة العراقية» التي تضم المليشيات المدعومة من إيران، عقد اجتماع مرتقب للهيئة خلال الساعات القادمة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفاد مصدر في الهيئة، مساء أمس الخميس، بأن الاجتماع سيضم معظم قادة الفصائل المسلحة المنضوية ضمن الهيئة، لمناقشة تطورات الوضع في المنطقة، وإمكانية اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، إضافة إلى تحديد دور الفصائل العراقية في حال وقوع مثل هذا السيناريو. ولفت إلى وجود إجماع داخل الهيئة على ضرورة التدخل المباشر إلى جانب إيران في حال تعرضت لهجوم عسكري أمريكي أو إسرائيلي.