وطالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الإسرائيليين في الخارج بتجنب كشف جنسيتهم. ودعا إلى اتخاذ تدابير احترازية نظرا لتزايد الخطر الذي يهددهم، بعد الضربات الإسرائيلية على إيران. وتشمل التدابير التي نصح بها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تجنب عرض الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، وتجنب حضور الأحداث الكبيرة المرتبطة بإسرائيل أو اليهودية. وطالب المجلس الإسرائيليين في الخارج بالحفاظ على اليقظة العالية في الأماكن العامة والتعاون مع قوات الأمن المحلية واتباع تعليماتهم على الفور في حالة تعرضهم لنشاط معاد. ونصحت هيئة الأمن القومي الإسرائيلي بعدم نشر تفاصيل يمكن أن تحدد موقعهم أو خطط سفرهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

أغلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية جميع سفاراتها وقنصلياتها في أنحاء العالم، عقب الهجوم الواسع على إيران. وأعلنت بيانات نشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت، اليوم (الجمعة)، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، ودعت مواطنيها لليقظة وعدم إظهار الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، بعد أن شنت هجمات واسعة النطاق على إيران.وبحسب البيانات الصادرة، فإن إسرائيل لن تقدم خدمات قنصلية، وحثت المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن في البلاد التي يقيمون بها في حال تعرضهم لأي أعمال عدائية. ولم تحدد وزارة الخارجية إطارا زمنيا لاستمرار غلق السفارات، واكتفت بالقول إنه «في ضوء التطورات الأحدث، سيتم إغلاق البعثات الإسرائيلية حول العالم ولن يتم تقديم الخدمات القنصلية».من جهته، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ألمانيا عززت إجراءات حماية المواقع اليهودية والإسرائيلية.وحسب شهود عيان، تم تعزيز الأمن حول الكنيس اليهودي الكبير في ستوكهولم، حيث توقفت شاحنة وسيارة وهما تابعتان للشرطة بالقرب من المبنى.