أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الإيرانية أبلغتها بأن موقعي (فوردو) و(أصفهان) النوويين لم يتضررا جراء الضربات الإسرائيلية التي وقعت صباح اليوم (الجمعة).

ودون المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي (إكس) بعد تواصله مع السلطات الإيرانية «حتى الآن لم تتأثر» منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وكذلك مصنع تحويل اليورانيوم في أصفهان. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في وقت سابق اليوم أن السلطات الإيرانية أبلغتها بعدم تسجيل ارتفاع في مستويات الإشعاع في منشأة (نطنز) لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لضربات إسرائيلية.

وقالت الوكالة في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن السلطات الإيرانية أبلغتها أيضا بأن محطة (بوشهر) للطاقة النووية لم تستهدف في الضربات الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق اليوم أنه أطلق ضد إيران عملية عسكرية بدأتها بـ 5 موجات من الغارات الجوية على البرنامج النووي وقدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى لدى طهران.

وذكرت في بيان أنها استهدفت في الضربة التي وجهتها لإيران عشرات الأهداف العسكرية في مناطق مختلفة وشملت أهدافا للقيادة العسكرية ومواقع عسكرية ومقرات ومواقع نووية.

وأعلنت وزارة النفط الإيرانية أن الهجمات الإسرائيلية فجر الجمعة لم تلحق أي ضرر بالمصافي والمستودعات الرئيسية للنفط التي يتواصل عملها على مستوى البلاد من دون عراقيل.

وقالت الوزارة في بيان لها: «لم يلحق أي ضرر بمنشآت التكرير وخزانات النفط في البلاد، وتستمر حاليا أنشطة هذه المرافق وإمدادات الوقود في كافة أنحاء البلاد من دون انقطاع».