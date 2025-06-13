فيما أعلن التلفزيون الإيراني اجتماعا طارئا تستعد الحكومة الإيرانية لعقده، على خلفية الضربة الإسرائيلية التي طالت 12 محافظة، أفادت وكالة أنباء «فارس نيوز» التابعة للحرس الثوري، بأن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مدينة تبريز شمال غرب إيران ومدينة شيراز في الجنوب.وذكرت وكالة تسنيم أن إسرائيل شنت هجوماً جديداً على عدة نقاط في مدينة تبريز الإيرانية، حيث استهدف القصف بشكل خاص مطار تبريز، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في المنطقة. وتجددت الغارات الإسرائيلية على مواقع في عدة مدن إيرانية من بينها محافظة كرمنشاه غرب إيران وقم جنوب العاصمة طهران.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيرانية مجتبى خالدي، أن عدد المصابين في الهجوم الإسرائيلي بلغ 95 شخصًا في 12 محافظة مختلفة، بينهم 26 جرى علاجهم ميدانيًا في موقع الحادثة، ونُقل الباقون إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.ولفت إلى أن فريقاً من المسعفين شاركوا في عمليات الإنقاذ، وأسفر الهجوم عن مقتل أحد أعضاء فريق الإسعاف في محافظة أذربيجان الشرقية، فيما أصيب آخر في منطقة قصر شيرين ولا يزال يتلقى العلاج.وشارك في عمليات الإنقاذ 140 فريقاً ميدانياً و670 متطوعاً ومتخصصاً، تم توزيعهم عبر 1510 مراكز عمليات تابعة للهلال الأحمر في مختلف أنحاء البلاد، مع تفعيل 10 فرق بحث وإنقاذ و15 فريق استجابة سريعة، بالإضافة إلى 93 سيارة إسعاف و36 سيارة إنقاذ متخصصة.بدوره، اتهم إمام الجمعة المؤقت في طهران أحمد خاتمي الولايات المتحدة بالوقوف خلف الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي استهدف عدة محافظات إيرانية.وفي خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في مصلى الإمام الخميني وسط العاصمة، قال خاتمي: «لا يمكن أن تُقدم إسرائيل على تنفيذ هذه الجريمة الكبرى من دون تنسيق مباشر مع الولايات المتحدة».وشنت إسرائيل سلسلة ضربات واسعة على مواقع نووية وعسكرية في إيران شملت منشأة نطنز، وأدت إلى مقتل قادة عسكريين بارزين. وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بمصير مرير ومؤلم.