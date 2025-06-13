ألغت السلطات المصرية رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من بغداد، وعمان، وبيروت، إلى حين فتح المجالات الجوية في تلك الدول بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، اليوم (الجمعة). وأعلنت وزارة الطيران أن المجال المصري الجوي آمن ويعمل بشكل طبيعي في ظل الضربات الإسرائيلية، مؤكدة أنه يشهد انتظامًا في حركة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية.وأفادت بأنها تتابع من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف، بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة، عقب إعلان بعض دول الجوار الإغلاق المؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة.ورفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكل المطارات المصرية، تحسبًا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية، مضيفة أنه تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.وأوضحت أن مطار القاهرة الدولي استقبل 9 طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة.وحسب الوزارة، فإن جميع الطائرات أقلعت في وقت قياسي، بعد تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمال رحلاتها بأمان.من جهته، توجّه وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني إلى مركز العمليات بمطار القاهرة الجوي ومركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران، وزار برج المراقبة الجوية لمتابعة الموقف عن كثب والاطمئنان على سير العمل وانتظامية حركة التشغيل.ودانت مصر الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على إيران.وحذرت الخارجية المصرية في بيان من أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا إقليميا سافرا بالغ الخطورة، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأعلنت أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الحالية المتسارعة، وتستنكر هذا العمل غير المبرر والذي سيؤدي إلى مزيد من إشعال فتيل الأزمة ويقود إلى صراع أوسع في الإقليم.