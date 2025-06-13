بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي، أعلن التلفزيون الإيراني انسحاب طهران من الجولة السادسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة (الأحد) في العاصمة العمانية مسقط. وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان علاء الدين بروجردي: «لن تُعقد الجولة السادسة من المفاوضات مع أمريكا بسبب الهجمات الإسرائيلية».وشنت إسرائيل هجوماً جوياً واسعاً على مواقع حساسة داخل إيران، مستهدفة منشآت نووية وقواعد عسكرية وقيادات بارزة.يذكر أن إيران والولايات المتحدة اللتين قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من أربعة عقود، عقدتا 5 جولات من المحادثات منذ شهر أبريل الماضي، بوساطة من سلطنة عُمان. وتريد واشنطن ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو ما تنفي طهران بشدة سعيها إليه، وتطلب في المقابل رفع العقوبات التي تشلّ اقتصادها.واختلفت الدولتان حول قضية احتفاظ طهران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. ففي حين تطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن هذه النشاطات، تعتبرها طهران «حقا» لها غير قابل للتفاوض، تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها.وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على أسلحة نووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عالٍ (60%)، ما يتجاوز بكثير حد 3,67% الذي حدده اتفاق 2015 بين طهران والقوى الكبرى.وكانت جولات التفاوض الخمس التي عقدها الطرفان أعلى مستوى من الاتصال بين البلدين منذ سحب ترمب بلاده من اتفاق العام 2015 خلال ولايته الأولى، معيدا فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.وبعد الجولة الخامسة في 31 مايو، قالت إيران إنها تلقت عناصر من اقتراح أمريكي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، لكنها اعتبرت أنه يحتوي على الكثير من الالتباسات.