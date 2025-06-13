شن الطيران الإسرائيلي هجمات واسعة النطاق على إيران، طالت مواقع عديدة في العاصمة طهران، ومدنا أخرى من بينها نطنز، وتبريز.وبحسب المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين، فإن الضربات العسكرية طالت أكثر من 100 هدف في إيران بمشاركة 200 مقاتلة حربية في الهجوم.ومن أبرز المواقع الإيرانية التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي:- فورو، وهو موقع تخصيب محفور داخل جبل.- فنداب، مفاعل أبحاث غير مكتمل، ويمثل خطرا من حيث الانتشار النووي.- نطنز، وهو موقع يضم منشأتين للتخصيب، إحداهما تحت الأرض.- أصفهان، يضم أنشطة متنوعة من تصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى تحضير عمليات تخصيب اليورانيوم.- بوشهر، وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة، وتستخدم وقودا روسيا.واستهدفت الضربات أيضا مقرات عسكرية وإستراتيجية، من أبرزها:- مقر الحرس الثوري الإيراني في طهران، ما أدى إلى مقتل قائده العام اللواء حسين سلامي.- قواعد عسكرية حول طهران، بما في ذلك قواعد للحرس الثوري.- مجمع «شهرک شهيد محلاتي» الواقع شمال شرق طهران، وهو مجمع سكني محصن يقيم فيه كبار قادة الحرس، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 مبانٍ سكنية.- مقر القيادة العامة للقوات المسلحة «خاتم الأنبياء»، وقُتل في الضربة قائد المقر اللواء غلام علي رشيد.وطال الهجوم الإسرائيلي منشآت نووية، ومنها:- منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، في أصفهان وسط إيران، وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي دخانًا كثيفًا يتصاعد من الموقع الذي تعرض للقصف عدة مرات بصواريخ دقيقة خلال الهجوم.- منشأة أراك للماء الثقيل، في محافظة مركزي غربي إيران، تُستخدم لإنتاج البلوتونيوم، وتُعد جزءًا من البرنامج النووي الإيراني البديل لتخصيب اليورانيوم. لم تُعلن إيران رسميا عن حجم الأضرار، لكن مصادر استخباراتية أكدت تعطيل جزئي في أنظمة التبريد، بحسب ما أوردت «فرانس 24».- أهداف بمدينة خنداب، في محافظة مركزي وسط البلاد بالقرب من منشأة أراك النووية، وتضم مركز أبحاث نووية ومرافق مرتبطة بمفاعل الماء الثقيل.- منازل علماء نوويين بارزين، مثل محمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي، وقُتلا في الهجوم.واستهدفت الضربات الإسرائيلية منشآت مرتبطة ببرنامج الصواريخ بعيدة المدى الإيراني، في وسط البلاد وغربها، وبطاريات دفاع جوي ومخازن صواريخ.وهاجمت إسرائيل أيضا مواقع عسكرية في كرمنشاه التي تُعد مركزًا رئيسيا لتخزين الصواريخ الباليستية وإطلاقها، كما توجد بالمدينة منشآت اتصالات عسكرية تُستخدم للتنسيق بين القوات الإيرانية في غربي البلاد.وأكد التلفزيون الإيراني وقوع أضرار محدودة في قاعدة عسكرية في مدينة بروجرد في محافظة لرستان غربي البلاد بعد تعرضها لهجوم إسرائيلي.أهداف أخرى:ومن بين المواقع المستهدفة مطار الإمام الخميني في طهران، ومحيط مصفاة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، وأحياء سكنية، وطال القصف مباني في شمال طهران، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين.