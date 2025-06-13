أصدرت وزارة الداخلية الإيرانية بيانًا حثت فيه المواطنين على التزام الهدوء ومتابعة الأخبار من المصادر الرسمية، خصوصا وسائل الإعلام الوطنية، وذلك في أعقاب هجوم إسرائيل على إيران، والذي أسفر عن وفاة عدد من مواطنينا، بمن فيهم النساء والأطفال، واغتيال عدد من القادة والعلماء.

وجاء في البيان: «في الوقت الذي تقدم فيه وزارة الداخلية تعازيها في استشهاد عدد من مواطنينا الأعزاء وعدد من القادة والعلماء، وفي ظل الوضع الراهن، فإن مركز إدارة الأزمات، بحضور واستعداد جميع الجهات والهيئات ذات الصلة (البلدية، وخدمات الطوارئ، وإدارة الإطفاء، وقوات الشرطة، والهلال الأحمر، وغيرها)، يراقب الوضع باستمرار ويتخذ التدابير اللازمة لإدارة الوضع والحفاظ على سلامة المواطنين».

ودعت هيئة إدارة الأزمات المواطنين إلى التزام الهدوء، والامتناع عن أي عمل متسرع يُثير قلقًا عامًا حفاظًا على النظام العام، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية والموثوقة. وأضاف البيان: «ينبغي تلقي الأخبار والتعليمات الرسمية فقط من وسائل الإعلام الوطنية وقنوات الاتصال الموثوقة ووسائل الإعلام الرسمية، كما ينبغي على نشطاء الفضاء الإلكتروني وضع السلامة النفسية للمجتمع كأولوية قصوى، وتجنب السفر غير الضروري قدر الإمكان، والتعاون مع عمال الإغاثة عند الحاجة».