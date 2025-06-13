أكد التلفزيون الإيراني، قبل قليل، اغتيال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري⁧. ويعتبر باقري من أبرز العسكريين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية، وتولى إدارة إحدى مؤسسات التصنيع الحيوية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وكان نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وفي 2016 عينه المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية خلفا للواء حسين فيروز آبادي الذي شغل المنصب منذ 1989.



واللواء محمد باقري هو شقيق حسن باقري الذي كان نائبا لقائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية.

ويمثل محمد باقري مع ثلاثة عسكريين آخرين، هم: محمد علي جعفري، وعلي فدوي، وغلام علي رشيد الشبكة القيادية لحرس الثورة الإسلامية.

من جانب آخر، أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية إصابة مستشار الرئيس الإيراني، وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء علي شمخاني، في الهجوم الإسرائيلي الجوي الذي نفذته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وكانت التقارير الإيرانية أكدت في وقت سابق مقتل كل من قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، واللواء غلام علي رشيد قائد مقر «خاتم الأنبياء» التابع للحرس الثوري، والعالمين النوويين فريدون عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والدكتور محمد مهدي طهرانجي.

وفي السياق ذاته، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية باسم «قوة الأسد»، وفق ما كشف عنه مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إسرائيل تايمز.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم مسبق بالعملية، دون أن يوضح ما إذا كان هناك تنسيق مباشر أو دعم لوجستي من الجانب الأمريكي.

من جانب آخر، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل قائلا: «فلينتظر الكيان الصهيوني عقابا شديدا من قواتنا المسلحة».