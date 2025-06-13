قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، في بيان بأن الوكالة الدولية تراقب «الوضع المقلق للغاية في إيران».

وأضاف في بيان نشرته الوكالة عبر حسابها في منصة (X): «يمكن الوكالة تأكيد أن موقع نطنز من بين الأهداف. وتتواصل الوكالة مع السلطات الإيرانية بشأن مستويات الإشعاع. كما نتواصل مع مفتشينا في إيران»

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن إسرائيل استهدفت منشأة نطنز في محافظة أصفهان، وأنه لا تقارير إلى الآن عن وجود تلوث نووي. في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منشأة نطنز النووية من جديد.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجوم استهدف موقع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

يذكر أن محطة نطنز النووية هي منشأة نووية إيرانية لتخصيب اليورانيوم، وفي 2020 أصبحت واحدة من البنى التحتية النووية السبعة التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.