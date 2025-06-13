أعلنت إسرائيل فجر اليوم ( الجمعة) شن ضربة جوية "استباقية" ضد "أهداف عسكرية ونووية إيرانية"، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية ضد ⁧‫إيران تهدف‬⁩ لتدمير قدراتها النووية والصاروخية بعيدة المدى ، مبينا أنها ستتواصل مهما احتاجت من وقت، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت منشأة نطنز النووية الإيرانية ،وقال : لا تزال لدى ⁧‫إيران‬⁩ قدرات لضربنا وقد استعددنا لذلك وأطلب من شعبنا التعاون في الأيام المقبلة.وأضاف: استهدافنا "قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني".. وعلماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية .وأكد الجيش الإسرائيلي إنه تم استهداف عشرات الأهداف العسكرية في عدة مناطق بإيران .وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية اغتيال قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالضربات الإسرائيلية ، كما نقل التلفزيون الإيراني أخبار غير مؤكدة عن اغتيال الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي،وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي يقصف عشرات الأهداف في أنحاء إيران المرتبطة بالبرنامج النووي ومنشآت عسكرية أخرى. وأطلق على العملية اسم "أمة الأسود".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: سلاح الجو نفذ غارة جوية على حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني بطهران، كما نقلت القناة 13 أن الهجوم على ⁧‫إيران‬⁩ شمل محاولات لاغتيال رئيس الأركان الإيراني وقادة الحرس الثوري وعلماء ذرة.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران.وقال كاتس: "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها دولة إسرائيل ضد إيران، من المتوقع شن هجوم صاروخي وطائرات مسيرة على إسرائيل وسكانها المدنيين في القريب العاجل".وأضاف أنه وقّع "أمراً خاصاً، يُفرض بموجبه حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء دولة إسرائيل. وعليكم الامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات والبقاء في المناطق المحمية".ونقلت القناة 14 التابعة للنظام الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة إسرائيلية أقلعت من مطارات عسكرية متجهة نحو إيران لشن موجة جديدة من الهجمات.وعلى الرغم أنه لم يصدر رد رسمي إيراني حتى كتابة هذا الخبر ، إلا أن وسائل إعلام إيرانية نقلت تصريحا مقتضباً لمسؤول إيراني كبير ، قال :طهران تعرضت لهجوم ومقاتلاتنا تقلع الآن.وتداولت منصات إعلامية إيرانية فيديوهات لوحدات سكنية مشتعلة نتيجة الضربات الإسرائيلية في نارمك شارع الحاج صادقي بطهران وفي مبنى سكني بمنطقة فرحزاد في طهران