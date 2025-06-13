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أعلنت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أنها شنت ضربة «استباقية» على إيران.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في أعقاب الهجوم الوقائي الذي شنته إسرائيل ضد إيران، أنه من المتوقع وقوع هجوم صاروخي ومسيّر ضد إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب.

وأكد كاتس أنه ووفقاً لصلاحياته بموجب قانون الدفاع المدني، وقع وزير الدفاع الآن على أمر خاص يُفرض بموجبه اعتباراً من الآن حالة طوارئ، خاصة في الجبهة الداخلية في كامل أراضي دولة إسرائيل.

وتابع: «يجب الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات والبقاء في المناطق المحصنة».

وأكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات متتالية في طهران، وإطلاق نيران من المدفعية المضادة للطائرات.

وحتى الآن لم تنشر أي معلومات رسمية حول أسباب هذه الانفجارات.

إلى ذلك أكد التلفزيون الإيراني سماع أصوات قوية في مناطق مختلفة في العاصمة ⁧‫طهران‬⁩.

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