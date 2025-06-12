قتل 29 فلسطينيا اليوم (الخميس) في هجمات إسرائيلية على غزة، بينهم 21 شخصاً قتلوا أثناء انتظارهم توزيع مساعدات غذائية.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير إن مستشفى العودة في منطقة النصيرات استقبل 13 قتيلاً وإصابات بينهم أطفال ونساء ومسنون، موضحاً أن جميع الضحايا بسبب إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر عدة قنابل، والرصاص الحي تجاه تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز نتساريم في وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن قتيلين سقطا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات بمنطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهما رجل وامرأة، كما قتل سبعة في مناطق مختلفة من محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

واستقبل مستشفى الشفاء في مدينة غزة ستة قتلى جراء هجمات إسرائيلية على مواطنين اصطفوا للحصول على مساعدات غذائية، بحسب المسؤول في الدفاع المدني.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجنود «أطلقوا طلقات تحذيرية» على أشخاص تجمعوا قرب موقع توزيع مساعدات، وذلك بعدما شكلوا تهديدا للقوات، من دون تحديد المكان، مبيناً أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار أعلنت منطقة قتال.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية اليوم انقطاع كل خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير للفايبر، مبينة أن تصاعد العزلة الرقمية في قطاع غزة نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية للاتصالات، بالرغم من كل المحاولات العديدة السابقة منذ فترة طويلة لإصلاح العديد من المسارات المقطوعة والبديلة.

وأشارت الهيئة إلى انضمام محافظات وسط قطاع غزة وجنوبه إلى حالة العزلة التي تعانيها مدينة غزة وشمال القطاع لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استمرار استهداف شبكات الاتصالات والمسارات الرئيسية الحيوية، مبينة أن هذا التصعيد ضد البنية التحتية للاتصالات يهدد بفصل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، ويمنع المواطنين من الوصول إلى خدمات أساسية تمثل خدمات حيوية في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك الخدمات الإغاثية، والصحية، والإعلامية، والتعليمية.