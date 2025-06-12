أكد وزير الاتحاد رئيس حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية غوجارات الهندية، سي آر باتيل، اليوم (الخميس)، أن رئيس وزراء ولاية غوجارات السابق، فيجاي روباني، كان من بين ضحايا تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية رقم AI171 بعد إقلاعها بقليل من أحمد آباد.

وقال وزير الاتحاد إن رئيس الوزراء السابق فيجاي بهاي روباني، كان مسافراً على متن هذه الرحلة لزيارة عائلته.

وأضاف الوزير أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الداخلية أميت شاه قد غادرا إلى أحمد آباد لتقييم الوضع.





ماذا تعرف عن الوزير «روباني»؟

فيجاي روباني سياسي هندي ولد في الثاني من أغسطس عام 1956، وهو عضو بارز في حزب بهارتيا جاناتا (BJP). شغل منصب رئيس وزراء ولاية غوجارات الهندية لنحو خمس سنوات، بدءاً من 7 أغسطس 2016 حتى 11 سبتمبر لعام 2021.

وُلِد روباني في يانغون بدولة ميانمار، لأبوين هما مايابين ورامنيكلال روباني، وكان الابن السابع والأصغر للزوجين. وبسبب عدم الاستقرار السياسي في بورما، انتقلت عائلته إلى راجكوت عام 1960، وحصل على بكالوريوس الآداب من كلية دارميندراسينجي للفنون، وبكالوريوس الحقوق من جامعة سوراشترا.

تزوج روباني من أنجالي، وهي عضوة في الجناح النسائي لحزب بهاراتيا جاناتا، وأنجبا ابنهما الأكبر، روشاب، خريج هندسة، وابنتهما راديكا متزوجة من المحاسب القانوني نيميت ميشرا. وفقد الزوجان ابنهما الأصغر، بوجيت، في حادثة، فأسسا بعد ذلك صندوق بوجيت روباني التذكاري للأعمال الخيرية.

وكان يعمل كوسيط أسهم، كما أنه شريك مع أبنائه في شركة تجارية تُدعى راسيكلال، أسسها والده.