فيما تؤكد كييف أنها تسعى لإنهاء الحرب خلال العام الحالي، أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم (الخميس)، إنجاز عملية تبادل جديدة لأسرى حرب.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: اليوم يعود جنود من القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود إلى ديارهم.بالمقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية إعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، دون تحديد عدد الأسرى الذين تم تبادلهم، معربة عن استعدادها لإجراء عمليات تبادل للأسرى يومياً وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه في إسطنبول.من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا، اليوم، إن بلاده تسعى لإنهاء الحرب مع روسيا هذا العام، مشدداً على ضرورة زيادة الضغط على روسيا.وقال سيبيغا أمام حلفائه الأوروبيين في منتدى أمني في روما: نريد إنهاء هذه الحرب هذا العام، موضحاً بأن دبلوماسية التهدئة لا تنجح مع روسيا «حان الوقت لدبلوماسية الضغط».من جهة أخرى، أدت ضربات ليلية جديدة نفذتها روسيا بطائرات مسيّرة إلى جرح 14 شخصاً، بينهم أربعة من القاصرين، في مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا التي تتعرض لغارات جوية شبه يومية.وأوضحت أجهزة الطوارئ أن طفلاً يبلغ عامين وثلاث مراهقات من بين المصابين، مبينة أن الهجمات تسببت بحرائق في مبانٍ سكنية وتعليمية. وأشارت إلى أن حطاماً سقط بالقرب من ملاعب للأطفال.