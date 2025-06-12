أفادت تقارير صحفية، نقلاً عن الشرطة الهندية، بمقتل جميع ركاب الطائرة الهندية التي تحطمت، اليوم (الخميس)، في مدينة أحمد آباد، وعددهم 242 راكباً.

وعادت الشرطة الهندية قبل قليل لتؤكد العثور على ناجٍ وحيد، فيما لا تزال الأخبار الإعلامية متضاربة حول مصير رئيس وزراء ولاية غوجارات الهندية السابق فيجاي روباني، الذي كان اسمه ضمن ركاب الرحلة، ففي حين أشارت صحف هندية إلى أن روباني كان على متن الطائرة المنكوبة، أشارت منصات إعلامية أخرى إلى أنه استقل رحلة مختلفة.

وقالت شرطة مدينة أحمد آباد أن من غير المتوقع أن يكون أي من ركاب الطائرة التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة إلى لندن وعلى متنها 242 شخصاً، قد نجا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مفوض شرطة المدينة قوله: «يبدو أنه لا ناجين في الحادثة. وبما أن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية تضم عدداً من المكاتب، فقد سقط المزيد من الضحايا».

وذكرت صحيفة «نيو إنديان إكسبريس»، أنه تم العثور على نحو 60 جثة في موقع تحطم طائرة غربي الهند. وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الجثث الستين التي تم انتشالها من بين حطام الطائرة، تم العثور على 10 جثث في أرض سكن الكلية الطبية التي سقطت فيها الطائرة. وأفادت قناة (NDTV) الهندية أن ما لا يقل عن 20 طالب طب أصيبوا على الأرض عندما تحطمت الطائرة، مبينة أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة حتى الآن.