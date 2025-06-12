رفض النواب الإسرائيليون اليوم (الخميس) بأغلبية ضئيلة اقتراح قانون قدّمته المعارضة لحلّ الكنيست وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في خطوة من شأنها أن تبقي على الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو، على الأقل في الوقت الراهن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح رُفض بأغلبية 61 صوتاً مقابل 53، من أصل 120 يتألف منهم الكنيست ضدّ اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية، ودفعت المعارضة باتجاه التصويت على الحل في قراءة أولية، مستغلة الخلاف العميق داخل الائتلاف الحكومي بشأن مشروع قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي، استمالة الأحزاب الدينية المتشدّدة المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعلن قبيل التصويت قادة المعارضة تقدمهم بهذا النصّ لحلّ البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، متوقعة أن تدعم بعض الأصوات للأحزاب الدينية المتشددة، مثل «شاس» و«يهدوت هتوراه»، المقترح، ما يهدد بانهيار الحكومة ويدفع البلاد نحو إجراء انتخابات مبكرة.

وبعد ساعات من المشاورات والضغط المكثف الذي مارسه نتنياهو وحلفاؤه، وتأكيد حزب «شاس» وحزب «ديجل هتوراه» (أحد مكونات يهدوت هتوراه) التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن قانون التجنيد، جاءت نتيجة التصويت برفض مشروع القانون. ويُشير التصويت إلى أن الائتلاف الحاكم نجح في تجاوز هذه الأزمة المباشرة، على الرغم من أن ملف تجنيد «الحريديم» لا يزال يمثل تحدياً كبيراً وربما يعاود الظهور لتهديد استقرار الحكومة مستقبلاً.

ويُعد ملف تجنيد طلاب المعاهد الدينية من أكثر القضايا حساسية في الساحة السياسية الإسرائيلية، ويثير جدلاً واسعاً بين مكونات المجتمع، وسط مطالب متزايدة بتحقيق مساواة في تحمل عبء الخدمة العسكرية.

ويُعفى المتديّنون من الخدمة العسكرية الإلزامية إلا أنّ هذا الإعفاء يواجه رفضاً متنامياً في المجتمع الإسرائيلي فيما تتواصل الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.