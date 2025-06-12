أعلنت الشرطة الهندية اليوم (الخميس) سقوط طائرة من طراز «بوينغ 8-787» قرب مطار أحمد أباد بعد دقائق على إقلاعها، مؤكدة أن الطائرة كان على متنها ما لا يقل عن 242 شخصاً.وذكرت الشرطة الهندية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية تحطمت في مطار مدينة أحمد أباد غرب الهند، فيما قال مصدر في قطاع الطيران إن الطائرة كانت متجهة إلى برمنغهام والحادثة وقعت عند الإقلاع.وأشارت وسائل إعلام هندية إلى أن طائرة الركاب تابعة لشركة «إير إنديا» وسقطت في منطقة سكنية قرب مطار أحمد أباد في الهند، مبينة أن الطائرة تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار سردار فالهالبهاي باتيل الدولي في أحمد أباد بولاية غوجارات غرب الهند.وأظهرت لقطات من موقع الحادثة تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان فوق المطار. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة سقطت بالقرب من منطقة ميغانيناغار في أحمد أباد، فيما تؤكد الشرطة أن التحقيق في أسباب الحادثة وعمليات البحث والإنقاذ في الموقع جارية.