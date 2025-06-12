أعلن موقع «أكسيوس» أن تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك التي أبدى فيها ندمه على «تجاوزه» في انتقاد الرئيس دونالد ترمب، جاءت عقب مكالمة هاتفية خاصة جمعته مع رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة تحدثت لموقع «أكسيوس»، جاءت المكالمة لتهدئة التوترات بين الرجلين بعد أسبوع من تبادل الانتقادات العلنية، خصوصا بشأن اعتراض ماسك على مشروع ترمب الضخم للضرائب والميزانية المعروف بـ«الفاتورة الجميلة».

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن 3 مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تلقى اتصالاً هاتفياً من إيلون ماسك، في وقت متأخر من يوم الإثنين، قبل أن يعبّر الملياردير عن أسفه بشأن بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.

وكان البيت الأبيض أعلن أن ترمب «يثمن» لمستشاره السابق إيلون ماسك إبداء «أسف» على بعض انتقاداته الأخيرة في سياق الخلاف العلني بينهما. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن «الرئيس يأخذ علما بالتصريح الذي أصدره إيلون هذا الصباح، وهو يثمّنه»، مضيفة أن الإدارة لم تباشر أي خطوة بشأن تهديد ترمب بفسخ عقود ماسك مع الحكومة.وكان ترمب وصف رئيسة موظفي البيت الأبيض بأنها أقوى امرأة في العالم، ومازح بأن نفوذها هائل لدرجة أن "مكالمة هاتفية واحدة تُبيد دولةً بأكملها".