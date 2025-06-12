أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الأربعاء)، بأن الولايات المتحدة أجلت مجموعة من موظفيها غير الأساسيين من الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.





وقال ترمب للصحفيين لدى وصوله مركز كينيدي في العاصمة واشنطن: «لقد تم نقلهم إلى الخارج.. قد يكون مكاناً خطيراً.. سنرى ما سيحدث»، مضيفاً أن إيران لا تستطيع امتلاك سلاح نووي، وأن الولايات المتحدة لن تسمح لها بذلك.





وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسباً لضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران، إذ سمحت وزارة الخارجية بإجلاء بعض موظفيها في العراق، فيما منحت وزارة الدفاع «البنتاغون» الضوء الأخضر لمغادرة عائلات العسكريين من قواعد متعددة في الشرق الأوسط.





وأوضحت مصادر أمريكية وعراقية أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في العراق جزئياً، وستسمح لأسر العسكريين بمغادرة مناطق من الشرق الأوسط؛ بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة في وقت تتضاءل فيه آمال ترمب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران يقيّد برنامجها النووي ويمنع اندلاع مواجهة عسكرية كارثية جديدة في المنطقة.



وفي وقت سابق الأربعاء، قال ترمب في تصريح لصحيفة «نيويورك بوست»: «أنا أقل ثقة الآن مما كنت عليه قبل بضعة أشهر. لقد حدث شيء ما لديهم، وأصبحت أقل تفاؤلاً بإمكانية إبرام اتفاق».