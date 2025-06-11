شب حريقان في إيران، اليوم (الأربعاء)، أحدهما اندلع في مدينة دير الساحلية جنوب إيران، والآخر طال مستودعات النفايات الواقعة بالقرب من ميناء رجائي في مدينة بندر عباس (جنوباً).وأعلن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران مهرداد حسن‌ زاده، اندلاع حريق واسع النطاق في أحد مستودعات النفايات الواقعة بالقرب من ميناء رجائي، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان غطّت أجزاءً من المنطقة.وأكد أن الحريق «بات تحت السيطرة حالياً» بفضل تدخل فرق الإطفاء التابعة لصناعات غرب بندر عباس التي وصلت إلى الموقع بشكل سريع وعملت على إخماد النيران ومنع انتشارها.وكان حريق اندلع قبل ساعات في حاوية بتروكيماويات بميناء دير بمحافظة بوشهر، أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص بجروح، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني من دون تحديد السبب. ووثقت لقطات مباشرة دخاناً أسود كثيفاً يتصاعد من مصنع كاوه للبتروكيماويات في مدينة دير التي تبعد 1,200 كلم عن طهران.وأفاد رئيس بلدية المدينة علي رضا سجادي، بأن الحريق اندلع في الميناء الخاص بمجمع البتروكيماويات وتمت السيطرة عليه.واندلع الحريقان بعد أكثر من شهر على انفجار ضخم ضرب ميناء رجائي بالقرب من مدينة بندر عباس الساحلية الكبرى على مضيق هرمز، وأدى إلى مقتل 70 شخصاً وإصابة أكثر من 1242، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.ونسب الانفجار الذي وقع في 26 أبريل الماضي إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة والإهمال، وتسبب في أضرار مادية جسيمة، وتفحم العديد من المركبات.