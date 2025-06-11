قتل نحو 25 شخصاً وأصيب 90 آخرون، عندما فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، النار على تجمعات الفلسطينيين على حاجز نتساريم الذي يقسم القطاع نصفين شمالاً وجنوباً، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية.وأكد شهود عيان وجود عدد من القتلى في الموقع، لم تستطع الطواقم الطبية الوصول إليهم بسبب كثافة النيران الإسرائيلية.وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ مجموعة من الغارات التي طالت منطقة النصيرات وسط غزة، أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر.واستكملت قوات الاحتلال عمليات القصف الجوي على خان يونس جنوب القطاع ومناطق شمال غزة بكثافة مع قصف البوارج البحرية للساحل الغربي من مواصي خان يونس. وأعلنت مصادر طبية مقتل أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في مواصي خان يونس.وقتل نحو 60 فلسطينياً، أمس (الثلاثاء)، أيضا بنيران إسرائيلية، غالبيتهم أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء بالقرب من نقطة التوزيع الأمريكية في نتساريم.وتكررت المجازر الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين، ضد المدنيين خلال سعيهم للحصول على المساعدات من مراكز التوزيع التي تديرها حالياً مؤسسة غزة الإنسانية. وفجرت مؤسسة التوزيع الجديدة انتقادات حادة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية التي اعتبرت أن آلية التوزيع التي اعتمدت قبل أسبوعين من قبل تلك «المؤسسة» الأمريكية-الإسرائيلية، غير مجدية.