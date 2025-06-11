اتهم الجيش السوداني قوات تابعة للجيش الوطني الليبي بشن هجوم على مواقع حدودية سودانية، وهو ما نفته القيادة العامة للجيش الليبي، مؤكدةً عدم تورطها في الهجوم.وقال الجيش السوداني في بيان، اليوم(الأربعاء)، إن قوات الدعم السريع، "مسنودة بقوات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر الليبية ، هاجمت "نقاطنا الحدودية في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا بغرض الاستيلاء على المنطقة". وأعلن أن قواته أخلت منطقة المثلث على الحدود مع ليبيا ومصر في إطار ترتيبات لصد العدوان.وتقع هذه المنطقة شمال مدينة الفاشر،عاصمة ولاية شمال دارفور، وتُعد من خطوط المواجهة الرئيسية في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.من جانبها، سارعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي إلى نفي هذه الاتهامات، معتبرة أنها "محاولة لتصدير الأزمة الداخلية السودانية وخلق عدو خارجي افتراضي". وأوضحت في بيان، أن دورية عسكرية تابعة لها تعرضت للهجوم أثناء قيامها "بواجبها المشروع المكلفة به في تأمين الجانب الليبي من الحدود".وكانت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى كارثة إنسانية هائلة في البلد، إذ تسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة.فيما تصاعدت تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال أن يواجه ملايين الأشخاص في السودان مجاعة كارثية خلال الأشهر القادمة إذا لم يتوقف الصراع.