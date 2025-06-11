في تطور لافت، أعرب رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك عن ندمه على بعض المواقف التي أطلقها ضد الرئيس دونالد ترمب.وكتب في تغريدة على حسابه في إكس، اليوم (الأربعاء) قائلا: «نادم على بعض منشوراتي عن الرئيس ترمب، الأسبوع الماضي». واعترف ماسك أنه تجاوز الحد وتمادى، وذهب بعيداً في تلك المسألة.وكان الرئيس الأمريكي أكد منذ يومين أن علاقته برئيس تسلا كانت جيدة، قائلاً «أتمنى له الخير»، ليرد ماسك على أحد المستخدمين الذين شاركوا فيديو ترمب، برمز تعبيري كناية عن «قلب».وتفجر الخلاف العنيف بين الحليفين السابقين الخميس الماضي، عندما وجه مالك منصة إكس انتقادات لاذعة إلى مشروع الميزانية الذي وصفه ترمب بالرائع.وتبادل الرجلان انتقادات لاذعة وصلت حتى اتهام الرئيس الأمريكي لماسك بالجنون، وتعاطي المخدرات، فيما زعم الرئيس التنفيذي لسبايس إكس أنه لولا دعمه في الانتخابات الرئاسية لما فاز ترمب.واندلعت شرارة الحرب الكلامية بعدما ندد ماسك، بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترمب لإقراره في الكونغرس، ويصفه بأنه «كبير وجميل ورائع».واعتبر إيلون ماسك أن هذا المشروع «ضخم وشائن ورجس يثير الاشمئزاز».واللافت أن السجال العلني جاء بعد نحو أسبوع على حفل وداعي أقامه الرئيس الأمريكي لماسك في المكتب البيضاوي مع انتهاء مدة توليه إدارة هيئة الكفاءة، المكلفة بخفض النفقات الفيدرالية.