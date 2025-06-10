تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2025 من انتزاع 1,139 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها: لغم واحد مضاد للأفراد، و56 لغماً مضاداً للدبابات، و1,080 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتان ناسفتان.

وتمكَّن فريق «مسام» في محافظة عدن من نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و1,016 ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تم نزع عبوة ناسفة واحدة، وفي محافظة لحج تم نزع 3 ذخائر غير منفجرة في مديرية تبن، وذخيرتين غير منفجرة في مديرية طور الباحة، و7 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة.

وفي مديرية مأرب بمحافظة مأرب تم نزع 53 لغماً مضاداً للدبابات، وفي محافظة شبوة نزع الفريق 10 ذخائر غير منفجرة في مديرية عسيلان، و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية بيحان، وفي محافظة تعز تم نزع 25 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، و19 ذخيرة غير منفجرة في مديرة المخاء، و13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المظفر.



وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» إلى 498,683 لغماً زُرعت بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

في حين تواصل المملكة -ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع- تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.