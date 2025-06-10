كشف قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة الجنرال مايكل كوريلا، أن القيادة أعدّت خططاً وخيارات للرئيس دونالد ترمب ووزير الدفاع بيت هيغسيث، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران.وقال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء: إن اللجوء لحل عسكري مع إيران ممكن، لافتاً إلى أنه زوّد الرئيس ترمب ووزير الدفاع بخيارات واسعة. واعتبر أن وكلاء إيران في أضعف حالاتهم، لكن التحدي الأكبر يتمثل في الحوثيين. ولفت إلى أن إيران واصلت زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما يهدد بعواقب كارثية.وأوضح قائد القيادة الوسطى الأمريكية أن الولايات المتحدة تقف أمام فرصة استراتيجية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال لقناة «فوكس نيوز» إن إيران أصبحت «أكثر عدوانية» في المحادثات النووية. فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة مقررة (الأحد).وكان البلدان أجريا 5 جولات تفاوض بوساطة عمانية منذ 12 أبريل سعياً إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015 لكبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. إلا أن المفاوضات تعثرت عند مسألة تخصيب اليورانيوم، ففي حين أصرت طهران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي أن تخصيب إيران لليورانيوم «خط أحمر».