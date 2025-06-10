اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن قراره إرسال قوات عسكرية من مشاة البحرية (المارينز) والحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس جنّبها «الاحتراق بالكامل» في ظل الاحتجاجات على حملة ضد المهاجرين.وكتب ترمب على منصته تروث سوشيال: «في حال لم أرسل القوات إلى لوس أنجلوس في الليالي الثلاث الماضية، لكانت هذه المدينة الجميلة والعظيمة تحترق الآن بالكامل»، مشبّها خطر الاحتجاجات التي شهدتها بحرائق الغابات الواسعة التي أتت على أحياء كاملة فيها قبل أشهر.فيما رأى موقع «أكسيوس» أن ترمب يسعى لاستغلال اضطرابات لوس أنجلوس لتمرير «مشروع قانونه الكبير» الذي يتعلق بتشريع شامل للضرائب والإنفاق.وكشف مصدر مطلع، أن لدى الرئيس رسالة جديدة للجمهوريين المترددين في الكونغرس: إما أن تدعموا مشروع القانون الكبير الجميل، أو ستتعرضون للهجوم بتهمة دعم محتجي لوس أنجلوس الذين يلوحون بأعلام المكسيك أمام سيارات محترقة.وحسب الموقع، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت لعبة ترمب السياسية في كاليفورنيا ستغير أصوات الجمهوريين الممانعين بشأن مشروع قانونه الرئيسي.وأكد أن ما يحدث علامة على الضغوط السياسية الشديدة التي يمارسها ترمب داخل حزبه. وفي الوقت نفسه، يضغط على قادة كاليفورنيا الديمقراطيين بما يصفه النقاد بأنه رد فعل مبالغ فيه على الاحتجاجات التي أججتها حملته الصارمة ضد الهجرة.وأضاف أن أحداث لوس أنجلوس ساعدت البيت الأبيض على تحويل بعض التركيز من خلاف ترمب مع إيلون ماسك إلى قضية الهجرة، وهي قضية لا يزال ترمب يحظى فيها بتأييد جيد نسبياً في استطلاعات الرأي على الرغم من الاستياء المتزايد من حملته للاعتقالات والترحيل.