اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي أنه من المبكر القول إن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود. وقال: «من غير المناسب أن نستعجل إصدار الأحكام، فلم يمضِ على انطلاق المحادثات سوى بضعة أشهر». لكنه أكد أن هناك دائماً الكثير من المد والجزر في المفاوضات الدولية.وأضاف روانجي في مقابلة مع وكالة أنباء «إرنا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه سواء كان ذلك في القضايا المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين، أو في مجالات مثل التجارة الدولية، فإن أي مفاوضات ذات طابع دولي تنطوي على حساسيات خاصة، وتتطلب الكثير من الصبر وطول البال حتى تصل إلى نتيجة.ولفت إلى أنه من الطبيعي أن تمر المفاوضات، كما حدث في الجولات السابقة، بمراحل صعبة كنا نعتقد خلالها أن الوصول إلى نتيجة أمر مستحيل، لكننا تجاوزنا تلك المراحل. وقال: «مع تقدمنا أكثر في المسار التفاوضي ووصولنا إلى مزيد من الوثائق المكتوبة، تزداد إمكانية حصول تقلبات ومطبات». وشدد المسؤول الإيراني على أن النقطة الأهم بالنسبة لبلاده هي الحفاظ على المصالح الوطنية، بغض النظر عن سرعة أو بطء تقدم المحادثات. وذكر أن إيران قدمت في الجولة الثالثة نصاً مكتوباً يتضمن النقاط التي رأت أنها يمكن أن تشكل أساساً للعمل، لافتاً إلى أن الطرف الأمريكي لم يقدم أي وثيقة مكتوبة إلا بعد الجولة الخامسة من المفاوضات.وكشف أن الجولة السادسة ستكون أول جولة سنُدلي فيها بآرائنا حيال ما ورد في الوثائق المكتوبة التي قدمها الطرف الأمريكي.وحول مسألة «تصفير» تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، جدد مساعد وزير الخارجية التأكيد على أن موقف بلاده رفض التخلي عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها.وأجرى البلدان 5 جولات تفاوض بوساطة عمانية منذ 12 أبريل سعياً إلى إيجاد بديل للاتفاق الدولي المبرم مع إيران في عام 2015 لكبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، إلا أن المفاوضات تعثرت عند مسألة تخصيب اليورانيوم، ففي حين أصرت طهران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي أن تخصيب إيران لليورانيوم «خط أحمر».