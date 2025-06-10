أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم (الثلاثاء)، إعدام 9 أعضاء في تنظيم «داعش» بعد إدانتهم بالتخطيط لشن هجمات داخل البلاد خلال العام 2018.وحسب موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية، فإن أحكام الإعدام بحق 9 أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي تم تنفيذها بعد تثبيتها من المحكمة العليا الإيرانية، مضيفاً أن الأشخاص التسعة خططوا لشن هجمات إرهابية ضد مدنيين في إيران.وأضاف أن المتهمين أوقفوا بعد اشتباكٍ دامٍ مع قوات الحرس الثوري في المنطقة الغربية لإيران في يناير 2018.وأكد الموقع أن المتهمين حصلوا على محاكمة عادلة، ودينوا استناداً إلى أدلة واعترافات وشهادات. وأضاف المصدر نفسه أن أحكام الإعدام أيدتها المحكمة العليا، من دون تحديد متى صدرت الأحكام.وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري محمد باكبور أفاد بأن هذه الخلية الإرهابية كانت تنوي التسلل إلى إيران وتنفيذ هجمات متزامنة في المدن الحدودية والوسطى. وأضاف أن بعض الإرهابيين فجروا ستراتهم الناسفة، لافتاً إلى مقتل 3 في صفوف الحرس الثوري.واعتقلت الشرطة الإيرانية الأحد الماضي 13 عضواً في التنظيم في عمليات دهم منسقة في 4 ولايات، بحسب وسائل إعلام محلية.